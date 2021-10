Bruno Henrique brilha de novo, Flamengo volta a vencer o Barcelona-EQU e está na final da Libertadores

Camisa 27 marcou duas vezes e pôs o Rubro-Negro na decisão para encarar o Palmeiras, no Uruguai

Ele decide! Em nova impecável atuação e desempenho de Bruno Henrique, o Flamengo afastou a zebra, confirmou o favoritismo nesta fase de semifinal, venceu mais uma vez o Barcelona-EQU por 2 a 0, nesta quarta-feira (29), no Monumental de Guayaquil – a ida também havia sido ganha pelo time da Gávea pelo mesmo resultado -, e agora está na grande decisão da Libertadores, na qual enfrentará o atual campeão, Palmeiras, no dia 27 de novembro, em Montevidéu, capital do Uruguai, em partida única. O Rei da América, autor dos dois tentos há uma semana, no Maracanã, voltou a dar alegria aos torcedores e decretou os números finais do confronto, anotando um em cada etapa.

O primeiro tempo foi marcado por eficácia dos cariocas e bastante vontade dos equatorianos, que tentaram finalizações e conclusões fortes à meta adversária, mas sempre esbarrando na ótima atuação de Diego Alves e na falta de pontaria. Quem assustou no início foi a equipe dona da casa, aos 6, quando Mastriani aproveitou cruzamento da faixa direita e cabeceou no meio do gol, nas mãos do goleiro, e aos 12, quando Castillo, lançado na frente, chutou direto pela linha de fundo. Só que foi o Rubro-Negro quem abriu o placar: aos 17, Everton Ribeiro enfiou para Bruno Henrique, com liberdade, entre os zagueiros e deixou o camisa 27 na boa no ataque. O ponta driblou Burrai e empurrou as redes vazias.

Apesar de ter tentado empatar em arremate de Pineida, aos 19, o Barcelona-EQU quase tomou o segundo, em duas oportunidades consecutivas, aos 20 e 21. Em bonita jogada individual, Gabigol alçou na área em direção a Bruno Henrique, que aparou de cabeça ao belga Andreas Pereira. O número 18 arriscou rasteiro, com quiques, e acertou uma bomba na direta da baliza. Em seguida, o centroavante tentou ludibriar o arqueiro na saída, porém, acabou não obtendo sucesso na tentativa. Enquanto isso, os mandantes seguiam apostando nas velocidades dos seus jogadores de lado do campo, entretanto, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, no lugar de David Luiz, lesionado, trataram de afastar tudo.