Brasil vence Suíça com gol no fim e se garante nas oitavas de final da Copa do Mundo

Sem Danilo e Neymar, ambos em recuperação de lesão, o treinador da Canarinha optou por colocar Éder Militão e Fred no time titular, escolhas que não surtiram muito efeito, especialmente do ponto de vista da criatividade. Já nos 45 minutos complementares, as entradas de Rodrygo e Antony promoveram mais gás e os sul-americanos passaram a construir jogadas de perigo com maior sequência. Vinicius Júnior até chegou a balançar a rede, aos 18, mas Richarlison estava impedido na origem do lance, anulado na sequência.

De tanto insistir, o Brasil acuou a Suíça e, próximo ao apito final, aos 37, Casemiro garantiu os tão sonhados três pontos: Marquinhos abriu com Vinicius Júnior na esquerda, o atacante cortou para o meio e deixou para Rodrygo. O camisa 21 tocou de primeira e o volante do Manchester United bateu na veia, acertando uma bomba no ângulo de Sommer.