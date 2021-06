Brasil vence o Paraguai por 2 a 0 fora de casa, quebra tabu e mantém campanha perfeita

Brasil vence o Paraguai e segue perfeito nas Eliminatórias da Copa

Gols de Neymar e Paquetá definiram a 6ª vitória seguida dos comandados de Tite no torneio, que quebraram tabu de 35 anos

O Brasil está cada vez mais perto da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Com gol de Neymar e Lucas Paquetá, a seleção bateu o Paraguai por 2 a 0, na noite desta terça-feira (8). A vitória ainda ajudou a equipe a quebrar um tabu de 35 anos sem vitórias fora de casa contra o rival pelas Eliminatórias.

A seleção tem agora 18 pontos em seis jogos disputados, com 100% de aproveitamento. O Paraguai tem apenas 7, na 6ª colocação.

O próximo compromisso das equipes é pela Copa América. Os brasileiros estream no domingo, contra a Venezuela. O Paraguai joga no dia seguinte, quando encara a Bolívia.

Gol relâmpago

O Brasil abriu o placar logo no primeiro lance de ataque. Aos 3, Gabriel Jesus fez jogada pela direita, Richarlison furou e a bola sobrou com Neymar, que bateu no canto para fazer o seu 66º gol pela seleção.

Ufa

O Paraguai quase empatou aos 7. Alderete pegou a sobra e deu um chute muito forte, para grande defesa de Ederson. Aos 23, foi Militão quem salvou. Rojas fez jogada individual e tocou para Almirón. Ele bateu e a bola, que ia na direção do gol, desviou no zagueiro e foi para escanteio.

Não valeu

Os brasileiros pouco ameaçavam, mas, quando chegavam, eram fatais. Já nos acréscimos, Neymar deu belo lançamento e Richarlison, em impedimento, marcou. O gol foi anulado.

Por pouco

O Brasil voltou mais efetivo no segundo tempo. E teve ótimas chances para ampliar. Aos 9, Neymar bateu escanteio, Marquinhos se antecipou e cabeceou muito perto do gol. Aos 18, Gabriel Jesus roubou a bola no ataque e tocou para Neymar, que bateu de esquerda para fora.

O tempo foi passando e o jogo ficando mais nervoso, com os paraguaios buscando o empate, mas sem uma grande oportunidade.

Já o Brasil, já nos acréscimos, conseguiu o segundo. Neymar fez jogada espetacular pelo meio e deixou Lucas Paquetá em ótimas condições na entrada da área. Ele bateu de primeira e deu núemros finais ao jogo.

PARAGUAI 0 x 2 BRASIL

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar (8ª rodada)

Local: estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai)

Data/Hora: 8 de junho de 2021, terça-feira

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Ángel Cardozo, Bareiro, Junior Alonso, Alderete (Paraguai), Fred, Gabriel Jesus (Brasil)

GOLS: Neymar, aos 3/1º T (0-1), Lucas Paquetá, aos 47/2ºT (0-2)

PARAGUAI: Antony Silva; Robert Rojas (Alberto Espíndola, aos 15/2ºT), Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alderete e Arzamendia; Gastón Giménez (Avalos, aos 15/2ºT), Ángel Cardozo (Bareiro, aos 34/2ºT) e Villasanti (Óscar Romero, aos 27/2ºT); Almirón e Ángel Romero (Samudio, aos 34/2ºT). Técnico: Eduardo Berizzo

BRASIL: Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred (Lucas Paquetá, no intervalo) e Roberto Firmino (Douglas Luiz, aos 27/2ºT); Gabriel Jesus (Gabigol, aos 35/2ºT), Richarlison (Éverton Cebolinha, aos 35/2ºT) e Neymar. Técnico: Tite

FUTEBOL | Felippe Scozzafave, do R7