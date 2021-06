Brasil vence a Colômbia nos acréscimos e segue 100% na Copa América

Roberto Firmino e Casemiro marcaram os gols da Seleção Brasileira no Estádio Nilton Santos

A Seleção Brasileira teve bastante trabalho, mas conseguiu uma vitória suada sobre a Colômbia na noite desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos Copa América. Luis Díaz abriu o placar com um belo gol na primeira etapa, mas Roberto Firmino, que entrou no segundo tempo, deixou tudo igual, após uma cabeçada certeira.

Quando o jogo se encaminhava para um empate sem brilho, o Brasil conseguiu um gol nos acréscimos, novamente através da bola aérea. Neymar cobrou escanteio fechado e Casemiro surgiu livre na pequena área para testar com precisão aos 54 minutos do segundo tempo. Vale destacar que o jogo ficou paralisado por muito tempo para revisar o primeiro gol do Brasil e o árbitro precisou dar 10 minutos de acréscimo.

Com a vitória, a Seleção Brasileira segue com 100% de aproveitamento na Copa América. Já classificado, o último compromisso do Brasil na fase de grupos será contra o Equador no domingo, em Goiânia.

POR REDAÇÃO TUPI