Brasil tem 32 mil vagas em 200 concursos com salários de até R$ 33 mil

Há pelo menos 202 concursos públicos com inscrições abertas no Brasil nesta segunda-feira (5/9). São 32.297 vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 33.461,68 no Senado. As oportunidades abrangem preenchimento imediato e formação de cadastro reserva.

Para o concurso do Senado Federal estão disponíveis 1.014 vagas para as carreiras de procurador, analista, advogado, consultor e técnico. Dentro do total anunciado, apenas 22 são imediatas, ficando as 992 restantes destinadas a compor o cadastro reserva.

