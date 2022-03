Com atuação impecável, Brasil goleia a Bolívia e garante recorde de pontuação nas Eliminatórias

Time brasileiro não ganhava em La Paz desde a Copa América de 1997

Em mais uma atuação de gala, o Brasil ignorou a altitude de La Paz e aplicou uma sonora goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia na noite desta terça-feira, pela rodada de número 18 das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Richarlison foi um dos principais nomes do jogo com dois gols marcados. Bruno Guimarães e Lucas Paquetá completaram a goleada brasileira. Vale destacar que o Brasil não vencia a Bolívia em La Paz desde a final da Copa América de 1997.

Com o resultado, o Brasil chegou a 45 pontos e alcançou o recorde de pontuação nas Eliminatórias Sul-Americanas ultrapassando a Argentina, que havia conquistado 43 pontos nas Eliminatórias de 2002.

O último compromisso dos comandados de Tite nas Eliminatórias será diante da Argentina, no mês de junho, com data e local que ainda serão definidos pela Conmebol. Na próxima sexta-feira, a Seleção conhecerá seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, em sorteio que será realizado em Doha.

POR REDAÇÃO TUPI