Brasil é derrotado pela Argentina em pleno Maracanã

Di María foi protagonista e marcou o único gol do jogo na noite deste sábado

O Brasil foi derrotado pela Argentina, por 1 a 0, no Maracanã, e amargou o vice-campeonato da Copa América de 2021. Para o time alviceleste, a vitória sobre o maior rival marcou o encerramento de um jejum de 28 anos sem títulos.

Di María marcou o único gol do jogo, ainda no primeiro tempo. Apesar de não balançar as redes, o meia De Paul foi o principal jogador da grande final. Foi dele o passe para o gol marcado pelo meia do Paris Saint-Germain.

O time brasileiro melhorou na etapa final e conseguiu criar boas oportunidades. No entanto, os atacantes da equipe de Tite não estavam inspirados. Quando o Brasil conseguiu finalizar, o goleiro Martínez demonstrou segurança e impediu o empate dos donos da casa.

Após o apito final, o atacante Lionel Messi foi bastante reverenciado pelos companheiros e pelos convidados que torciam para a Argentina no Maracanã. Esse foi o primeiro título do craque do Barcelona com a seleção de seu país.

POR REDAÇÃO TUPI