Botafogo rejeita oferta de 23 milhões de euros por Matheus Nascimento

Proposta foi feita por clube português. Alvinegro possui 60% dos direitos do jogador

O Botafogo recebeu uma proposta de 23 milhões de euros (cerca de R$ 146 milhões) de um clube de Portugal pelo atacante Matheus Nascimento, de 17 anos. A diretoria rejeitou a proposta por entender que o jovem atleta pode gerar um retorno maior financeiramente. O time português pagaria de imediato um terço do valor da negociação, e a maior parte do negócio seria paga no ato da transferência. A informação foi do site ge.com.

O Botafogo é detentor de 60% dos direitos econômicos e receberia algo em torno de R$ 90 milhões. A multa rescisória do jogador é de R$ 150 milhões para o futebol brasileiro e 50 milhões de euros para o exterior (cerca de R$ 318 milhões). Atualmente, Matheus Nascimento é titular e marcou contra o Macaé o primeiro gol como profissional pelo clube.