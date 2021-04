Botafogo goleia o Macaé no encerramento da Taça Guanabara

Alvinegro fecha a última rodada do torneio com placar de 4 a 0

O Botafogo recebeu o Macaé, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara e venceu por 4 a 0, com gols marcados por Pedro Castro, Rickson, Sousa e Matheus Nascimento.

Em busca da recuperação na temporada, o Alvinegro entrou em campo com alterações na equipe em relação ao último jogo, diante do Fluminense. Pedro Castro, de volta após lesão, iniciou entre os onze. Na zaga, Sousa entrou no lugar de Gilvan, que ficou fora por uma tendinite no calcâneo.

Com a obrigação do resultado, o Botafogo criou a primeira chance de perigo aos 7 em boa jogada de Pedro Castro e finalização perigosa de Marco Antônio.

Sem grandes chances de ambos os lados, o Botafogo foi quem voltou a incomodar. Aos 23, Ricardinho lançou Marco Antônio na área e o camisa 70 finalizou na trava do goleiro macaense, que fez a defesa no rebote.

Com a bola, o Botafogo foi presente no campo adversário, mas não conseguiu criar oportunidades efetivas para tirar o zero do placar. A oportunidade veio na jogada de bola parada. Aos 42, Felipe Ferreira cobrou falta venenosa e obrigou o goleiro Ricardo a operar grande defesa.

Fim de primeiro tempo de um Botafogo com maior posse de bola e finalizações, mas que buscava ser mais efetivo em busca do gol.

As equipes voltaram para a segunda etapa e o treinador Marcelo Chamusca promoveu a entrada de Marcinho no lugar de Ricardinho. E o primeiro gol saiu dos pés de Paulo Victor, que fez boa jogada pela esquerda e acionou Pedro Castro. O camisa 33 soltou uma bomba de fora da área sem defesa. Botafogo 1 x 0 Macaé.

Mais confiante, o Botafogo foi para cima e Matheus Nascimento por pouco não marcou seu primeiro gol como profissional, aos 10, em finalização em cima do goleiro.

A vantagem alvinegra foi ampliada aos 17 após boa jogada coletiva que começou pelo lado direito e terminou pela esquerda em linda assistência de Paulo Victor para Rickson. O volante bateu no canto e fez seu primeiro gol com a camisa do Glorioso. Botafogo 2 a 0.

Com o placar seguro, Chamusca promoveu as entradas de Ronald, Warley e Frizzo nas vagas de Marco Antônio, Jonathan e Pedro Castro. O terceiro do Alvinegro saiu aos 41 em dupla participação dos zagueiros formados na base. Kanu cabeceou o cruzamento na área e antes da bola entrar Sousa escorou para o gol e “conferiu” o que seria o gol do companheiro de zaga, ampliando para 3 a 0.

Já no fim, aos 44, foi a vez do jovem Matheus Nascimento marcar o seu primeiro gol como profissional aos 17 anos. Ênio fez boa jogada individual pela esquerda e rolou para Matheus Nascimento, que bateu firme e fez o seu. Fim de jogo com goleada do Botafogo no último compromisso pela Taça Guanabara. Com o resultado o Alvinegro finalizou a Taça Guanabara na 7ª colocação com 15 pontos somados. A equipe voltará a campo diante do Nova Iguaçu, pela semifinal da Taça Rio, em data a ser definida.

