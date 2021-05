Bolsonaro inaugura ponte que conecta Acre ao restante do País

Após jornais destacarem fato de Bolsonaro pilotar uma moto sem capacete, o presidente ironizou: “Só assim para a mídia falar da Ponte Abuanã, antigo anseio do povo do Acre e de Rondônia”.

A ponte conecta Acre ao restante do País, reduzindo de 3 horas para 1 minuto a travessia do rio Madeira

Após sete anos de espera, a Ponte do Abunã foi inaugurada na manhã de sexta-feira, 7, em evento que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A ponte conecta o Acre ao sistema rodoviário brasileiro e permite o escoamento de produção das regiões Norte e Centro-Oeste, principalmente de soja.

Com 1,5 km de extensão, a obra é uma das maiores já erguidas pela engenharia na Amazônia. A ponte começou a ser construída em 2014 e, desde então, teve cerca de R$ 140 milhões gastos nas obras, após diversas paralisações na construção.

Até então, a travessia por balsa podia chegar a até três horas, considerando o tempo de espera. No último dia de funcionamento das balsas ainda havia carros de passeio pagando R$ 20 e caminhões cerca de R$ 100 por um trecho da travessia.

Repercussão

Ao noticiar o evento, o site Poder 360, assim como outras publicações, destacou o fato do presidente pilotar uma moto na ponte sem usar capacete. “Sem capacete, Bolsonaro passeia de moto com Luciano Hang”, diz o título da matéria.

Ao comentar a mesma abordagem de outra publicação, o presidente ironizou: “Só assim para a mídia falar da Ponte Abunã, antigo anseio do povo do Acre e de Rondônia que concluímos e inauguramos num período de extrema adversidade após quase uma década de espera. Nem parece o Brasil de alguns anos atrás, quando a corrupção guiava a nossa infraestrutura”, disse Bolsonaro no Twitter.

Equipe Focus

focus@focus.jor.br