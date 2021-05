Bolsonaro desfila a cavalo em protesto de ruralistas contra STF e CPI da Covid

O presidente Jair Bolsonaro participa, na tarde deste sábado (15), de um ato em favor de seu governo feito por milhares de apoiadores na Esplanada dos Ministérios. O chefe do Palácio do Planalto desfilou cavalgando junto com ministros, após sobrevoar o ato no helicóptero presidencial. Depois, cumprimentou manifestantes, a pé, à frente do Palácio do Planalto, onde a multidão se concentra.

Na manifestação, um dos principais alvos dos aliados do presidente é o relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros, chamado em coro de “vagabundo” em diversos momentos da manifestação. Os bolsonaristas também bradam “Eu autorizo”, em referência a uma possível senha para que o presidente utilize de atos autoritários.

A maior parte dos manifestantes é formada por produtores rurais. Mais cedo, o presidente visitou o CTG, Centro de Tradições Gaúchas, onde um grupo o recepcionou com duas panelas de risoto de carneiro. Transmissão feita em rede social pelo deputado Vitor Hugo (PSL-GO) mostra Bolsonaro abraçando e cumprimentando os apoiadores, descumprindo regras sanitárias de combate à Covid-19. A maioria dos ruralistas também estava sem máscara, item que ajuda a impedir a contaminação do vírus.

