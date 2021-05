BNB abre mutirão digital para renegociar dívidas rurais do Agroamigo

Clientes podem renegociar financiamentos até dia 27 de maio

Clientes do Agroamigo, programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste, podem renegociar seus financiamentos, com descontos de até 70% e prazo de até 10 anos. As renegociações devem ser solicitadas até o próximo dia 27, período em que ocorre o Mutirão de Renegociação Digital Agroamigo.

O atendimento para adesão das renegociações é realizado por meio do WhatsApp Agroamigo (85) 9965-0300, e a ação abrange toda a área de atuação do BNB, que engloba os nove estados da região Nordeste e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

A ação atende à Medida Provisória n.º 1.016/2020, que prevê ampla negociação de dívidas junto a fundos constitucionais, a exemplo do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), e abrange operações contratadas há mais de 7 anos e cujo crédito tenha sido corretamente aplicado.

Serão renegociadas, também, operações do Agroamigo enquadradas na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.908/2021, que oferece vantagens para prorrogação de operações contratadas até 31 de dezembro de 2020, com recursos do FNE, de clientes que enfrentem dificuldades de pagamento por conta das consequências da crise sanitária.

Neste caso, para ter direito à renegociação, além da correta aplicação do crédito, o cliente deve quitar atrasos anteriores a 31 de dezembro de 2019 até a data da renegociação. Parcelas vencidas e vincendas, com vencimento entre 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, podem ser prorrogadas para 31 de dezembro deste ano.

Fonte: Assessoria de Imprensa