Belivaldo vai ao STF contra convocação de governadores pela CPI da Covid

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) visando impedir a convocação de gestores estaduais pela CPI da Covid instalada no Senado.

O chefe do Executivo sergipano é um dos 18 governadores que assinaram a ação pedindo ao STF para proibir a convocação de nove deles pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Eles alegam que a CPI não tem poderes para convocá-los e que a medida seria uma afronta ao pacto federativo.

Após diversas negociações, os senadores aprovaram requerimentos voltados apenas aos responsáveis por governos estaduais que foram alvo de operação da Polícia Federal para apurar suspeitas de irregularidades com as verbas federais no enfrentamento da pandemia. São eles Wilson Lima (AM), Helder Barbalho (PA), Ibaneis Rocha (DF), Mauro Carlesse (TO), Carlos Moises (SC), Antonio Oliverio Garcia de Almeida (RR), Waldez Góes (AP), Wellington Dias (PI) e Marcos José Rocha dos Santos (RO). Também foi convocado o ex-governador do Rio Wilson Witzel.

Assinam a ação que será protocolada no STF os governos de Sergipe, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Roraima, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia, Alagoas, Tocantins e Espírito Santo.

Com informações do Portal Uol