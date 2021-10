Banda Garage Groove conquista 7º lugar em Festival no Espirito Santo

A banda de Tobias Barreto se formou no início deste ano e estreou com prêmio

A banda, que se formou no início deste ano, buscava editais culturais pela internet e não hesitou em se inscrever ao encontrar o FESTCOL que tinha, como pré-requisito de participação, o centenário da cidade. O fato de nunca terem estado em Colatina não foi um problema para a banda, cheia de criatividade e talento para mostrar. “Nós já tínhamos uma música pronta, foi preciso, então, fazer alguns ajustes na letra. A internet nos ajudou a conhecer Colatina a distância e, em conjunto, a banda desenvolveu o arranjo da canção e fizemos a gravação. A gente tem muita facilidade em trabalhar junto” explica O Loicas, vocalista e idealizador da banda.

Para O Loicas, que estreou solo em 2020, com a música “Romance de Quinta”, trabalhar em grupo é uma experiência nova e diferente. “Trabalhando em conjunto com a banda, a gente precisa desenvolver algo mais fragmentado, no sentido de atender a demanda sonora de cada músico. O bom de tudo isso, é que a nossa comunicação musical é muito boa. Tenho muita sorte de ter a galera da Garage Groove comigo”, expressa.

A música “Princesa do Norte” nasceu desse trabalho em equipe e abrilhantou o FESTCOL. O evento aconteceu no sábado, 07, com exibição online para todo o Brasil, pelo Youtube. O clipe já está disponível no YouTube e a banda promete novos projetos para 2021. “Foi muito bom começar alcançando essa conquista, deu um gás a mais para a banda. Em breve a gente tá chegando junto com um som autoral que tá ficando de arrepiar. A gente vai produzir muito mais da nossa arte” comemora O Loicas.

Para acompanhar o trabalho da banda, é só acessar @garagegrooveband no instagram, @garagegroove no twitter e no YouTube, Garage Groove Music! A banda planeja, em breve, ter seu trabalho disponível nas plataformas digitais.

