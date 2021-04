Bahia não faz boa partida, mas consegue empate com o Montevidéu

Bahia comemora gol sobre o Montevideo City (Foto: Rafael Machado/ Divulgação/ EC Bahia)

O técnico Dado Cavalcanti decidiu apostar numa estratégia já conhecida – e que deu certo no primeiro tempo. Com a marcação baixa, atraiu o Montevideo City para o seu campo e lançou mão dos contra-ataques, que deram origem às melhores jogadas do Tricolor. Logo aos oito minutos, após uma boa trama de Nino Paraíba, Gilberto rolou para Rodriguinho abrir o placar. O gol deu mais confiança ao Bahia, que deixou a bola com o adversário, vendo que ele não sabia o que fazer com ela. O time baiano, no entanto, poderia ter ido para o vestiário com placar mais confortável, já que perdeu duas grandes chances de ampliar.