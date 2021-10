BACANA: PM realiza instrução de armamentos no 11° Batalhão.

Na manhã desta quinta-feira (28), o Major Thiago Costa, do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), esteve na sede do 11° Batalhão (11° BPM), em Tobias Barreto, para ministrar uma capacitação sobre manuseio e manutenção de armamentos aos policiais militares desta unidade.

Segundo o Tenente Coronel Alexsandro Ribeiro, comandante do 11° BPM, A capacitação é de suma importância para o rigor da segurança do policial e da população ao manusear os armamentos em seu trabalho, além de ajudar na manutenção das armas e deixar o PM mais preparado para proteger a sociedade. Disse ele.

Esse modelo de capacitação é de iniciativa do comandante geral da PMSE, o Coronel Marcony Cabral, o qual se direciona a todas as unidades policiais do estado de Sergipe.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.