AVOSOS entrega etapa final da reforma da Ala Tia Ruth no HUSE

Na próxima sexta (29), às 10h, será entregue a etapa final da reforma do Internamento Oncológico Pediátrico “Maria Ruth Wynne Cardoso – Tia Ruth” no do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE).

A reforma realizada pela Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (AVOSOS), por meio de parceria do Governo do Estado / Secretaria de Estado da Saúde (SES), vai favorecer a qualidade e humanização no tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

Agora a AVOSOS vai finalizar esta reforma da Ala Tia Ruth, com a criação de mais 02 leitos, 01 quarto de isolamento, 01 Estar Médico e 01 Brinquedoteca. “A partir de agora o internamento pediátrico do HUSE passará de 19 para 22 leitos e terá uma Brinquedoteca. A AVOSOS agradece a oportunidade da Parceria, que traz bons frutos às crianças e adolescentes do Estado de Sergipe em tratamento contra o câncer”, informa o fundador e presidente da AVOSOS, Wilson Melo.

A entrega da etapa final da reforma da Ala Tia Ruth no HUSE celebra os 35 anos da AVOSOS por meio do apoio humanizado a crianças e adolescentes com câncer ou doenças hematológicas crônicas. A reforma da Ala Tia Ruth começou no ano de 2019 e está sendo concluída agora porque neste espaço da Ala funcionava a UTI, que acaba de ser entregue.

Assessoria AVOSOS