Avassalador no início do jogo, Flamengo goleia o São Paulo no Morumbi

Com dois gols e uma assistência, Michael foi o nome da vitória rubro-negra por 4 a 0

Com uma atuação impressionante desde o apito inicial, o Flamengo goleou o São Paulo por 4 a 0 na tarde deste domingo, em pleno Morumbi. Gabigol, Bruno Henrique e Michael, duas vezes, marcaram os gols do Mais Querido na capital paulista.

O time comandado pelo técnico Renato Gaúcho abriu o placar com Gabigol aos 25 segundos de jogo e ampliou com Bruno Henrique aos três minutos. O time rubro-negro ainda se beneficiou com a expulsão de Calleri, que levou o cartão vermelho após um carrinho violento em David Luiz, aos nove minutos do primeiro tempo.

Michael ainda marcou um golaço no fim do primeiro tempo e voltou a balançar as redes na etapa final para colocar números finais ao marcador no Estádio do Morumbi.

om a vitória sobre o tricolor paulista, o Flamengo alcançou 60 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e segue vivo na briga pelo título brasileiro, embora ainda esteja com oito pontos a menos em relação ao Atlético Mineiro, que não entrou em campo neste fim de semana, pois teve o jogo contra o Bahia adiado.