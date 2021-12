Atlético-MG vence o Furacão e confirma o título da Copa do Brasil

Os gols da vitória por 2 a 1 foram marcados por Keno e Hulk. Os donos da casa descontaram no segundo tempo com Jaderson. Na ida, o Atlético-MG havia vencido o rival paranaense por 4 a 0, no Mineirão. Esse foi o segundo título do Galo na Copa do Brasil. O time mineiro já havia conquistado o troféu em 2014.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Flamengo, no dia 20 de janeiro, em jogo que vale o título da Supercopa do Brasil. O local do jogo ainda será definido pela CBF.