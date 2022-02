Atlético-MG vence Flamengo em incrível disputa de pênaltis e é campeão

Jogo terminou em 2 a 2 e Vitinho perdeu a última cobrança

Confronto digno de uma decisão! Depois de várias reviravoltas durante o tempo regulamentar, Flamengo e Atlético-MG terminaram o jogo no empate em 2 a 2 e, após incrível disputa de pênaltis – ao todo, foram 15 cobranças -, o Galo bateu o grupo comandado pelo técnico Paulo Sousa por 8 a 7, na tarde deste domingo (20), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela final da Supercopa do Brasil. Na última cobrança de cada lado, Hulk converteu a batida e Vitinho parou em Everson, o herói da partida. No duelo em si, Nacho Fernández e o próprio camisa 7 balançaram a rede a favor dos atleticanos, enquanto que Gabigol e Bruno Henrique fizeram pelos visitantes. O ganhador agora leva R$ 5 milhões pela conquista e o perdedor fica com R$ 2 milhões.

O primeiro tempo, ao contrário do se esperava, teve superioridade rubro-negra, em Mato Grosso, tanto na posse de bola quanto na criação de jogadas ofensivas. Os cariocas ofereceram mais perigo em relação aos mineiros, mas a falta de pontaria e de precisão no último passe foram determinante para que a contagem, até então, não saísse do zero.

Enquanto isso, o time de El Turco Mohamed se viu acuado e com bastante dificuldade para fazer a saída de jogo, muito por conta da alta pressão exercida pelo adversário. Os mandantes procuraram aproveitar os espaços na defesa da equipe do Rio e construir investidas nos contra-golpes, utilizando-se, especialmente, da velocidade de Keno e Guilherme Arana pela faixa esquerda.

As melhores oportunidades vieram com Gabigol: em uma delas, o atacante recebeu ótima enfiada de João Gomes na direita, avançou com o domínio e finalizou de perna ruim, mandando rente à trave da baliza de Everson. Antes, o próprio camisa 9 chegou a desperdiçar uma possibilidade de marcar ao ser achado por Arrascaeta, na pequena área. Fabrício Bruno, inclusive, também quase inaugurou o marcador, em Cuiabá. Isso porque o zagueiro, recém-contratado junto ao Bragantino, subiu de cabeca em escanteio batido por Everton Ribeiro e testou firme, ao chão, em direção à linha de fundo. No entanto, quem abriu o placar foi o Galo, aos 41 minutos. Arana aparou na intermediária, bateu forte, Hugo Souza falhou, espalmando mal, para frente, e Nacho Fernández, no rebote, balançou a rede.

Na volta do intervalo, o Flamengo seguiu em cima, pressionado, e mira que não houve na etapa inicial foi o diferencial para o time carioca. Aos 10, Arrascaeta progrediu pela lado esquerdo e deu a cavadinha rumo a Bruno Henrique, que cabeceou firme para baixo e obrigou Everson a fazer defesa milagrosa. Em seguida, o goleiro não teve o que fazer. A sobra veio nos pés de Gabigol, que só empurrou ao fundo da meta, tornando-se o único atleta a anotar, ao menos, um tento em todas as edições da Supercopa do Brasil. Após o empate, o Rubro-Negro virou, aos 18. Entrando no lugar de Everton Ribeiro, Lázaro descolou belo passe em profundidade para Bruno Henrique. O número 27 ganhou na corrida de Godín e tocou por cima de Everson, que nada pôde fazer.

Porém, o Galo não desistiu e, a partir daí, lançou-se ao ataque, em busca da igualdade. E conseguiu. Outro vindo do banco de reservas, na vaga de Savarino, Ademir fez lindo cruzamento dentro da área para Eduardo Vargas, que escorou para Hulk, de testa. O camisa 7 dominou, ajeitou para a perna direita e soltou uma bomba no âmgulo de Hugo Souza. Quem estava na marcação era Fabrício Bruno. Na sequência, ambas as equipes continuaram tentando a vantagem no placar, entretanto, sem só sucesso nos 90 minutos regulamentares.

POR BRUNO GENTILE