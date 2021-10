Atletas da Unit representarão Sergipe nos JUBs Brasília

A Universidade Tiradentes (Unit) representará Sergipe com uma delegação de 115 atletas nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Brasília-DF. Os jogos acontecerão nos dias 10 a 18 de outubro com participação de atletas de universidade e faculdades do Brasil. Entre o ranking nacional de competição, a Unit ocupa o 5º lugar entre as instituições.

Segundo o coordenador de esportes da Unit, professor Walter Thiessen, tanto os atletas individuais quanto as equipes possuem chances de vitória. “Os Jubs são uma competição de alto nível, com representantes de instituições de todo o Brasil, que investem fortemente no esporte. A Unit também acredita muito no esporte, por isso estamos viajando com uma delegação de alunos e professores de várias modalidades esportivas, com atletas de alto rendimento, a exemplo do judô e caratê, que possuem medalhistas em competições anteriores”, ressaltou.

Alguns atletas já são veteranos nos JUBs, como Matheus Rodrigues. Ele cursa Educação Física e competirá pelo vôlei em sua 6ª edição. “Esse projeto começou em 2015 e, inicialmente, tivemos dificuldades. Em 2016, conseguimos o vice-campeonato. E neste ano tem uma galera remanescente daquele ano e alguns mais jovens chegando. Estamos com boas expectativas para trazer bons resultados para a Unit”, reforçou.

O jogador de vôlei e discente do curso de Educação física, Paulo Henrique Bittencourt, também participará do 5º JUBs. Ele espera que o time mantenha o nível alcançado até o momento. “Nosso time está bom e uma competição é sempre muito boa para o atleta. Treinamos aqui na Unit e fizemos alguns amistosos. Já fizemos história antes, subindo de divisão e nos mantendo na 2ª divisão”, reforçou.

Para o estudante de Direito e atleta do judô João Barreto, a medalha já esteve quase nas mãos. Nesta competição, ele espera conseguir a medalha. “Estou muito feliz em voltar às competições nacionais. Espero alcançar um bom resultado, mesmo tendo ficado esse tempo todo parado, e poder reencontrar, principalmente, os atletas mais fortes. Já disputei medalha em 2019. Agora, vem”, assegurou.

Outros alunos ainda são novos nas competições dos JUBs. É o caso da estudante de arquitetura e urbanismo Ariadne Marghoti. Adepta do esporte ainda na escola, ela ingressou na universidade focada em participar de competições universitárias. “Disputamos os JUBs Praia, que aconteceram aqui em Aracaju, e agora estou indo pela primeira vez para um JUBs fora do estado. Estamos treinando a todo vapor e creio que nossa equipe está preparada. Vai ser uma honra representar a Unit, tendo todo o apoio da universidade. Está sendo uma experiência maravilhosa”, disse a atleta de handebol.

A nadadora Manuela Guerra, aluna do curso de Direito, também participará pela primeira vez representando a Unit. “Os JUBs são uma competição da qual eu sempre quis participar. Levar o nome da Unit, para mim, vai ser uma honra. Estou muito animada. Acho que vou conhecer muita gente nova, espero nadar muito bem e conhecer um pouco da cidade”, contou ela.

Assessoria de Imprensa | Unit