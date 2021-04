AtéLogo: Foram as últimas palavras do delegado Fábio Alan Pimentel

Infelizmente, essa transferência do delegado escancara a fragilidade dos nossos representantes. As evidências são claras, mesmo sendo aliados do governador não tiveram força política para manter um delegado com tamanha competência. Portanto, o único prestígio no momento foi transformar o estado num cabide de empregos para seus familiares e amigos.

Na noite desta segunda-feira 26/04, o delegado Dr. Fábio Alan Pimentel se despediu dos municípios de Tobias Barreto e Poço Verde onde atuava.

Em nota Dr. Fábio escreveu:

Eis que chegou o momento de eu dizer adeus a todos vocês. Há 4 anos e 2 meses eu cheguei nesta cidade sem saber o tamanho do trabalho que eu teria. Hoje, porém, eu posso dizer, assim como o imperador Júlio César, “vim, vi e venci”. Quero agradecer a todos os tobienses e poçoverdenses pelo apoio moral nesta jornada. Tobias e Poço conheceram a melhor versão do delegado Fábio Pimentel.

De uma nova missão, eu fui incumbido e, como no filme Tropa de Elite, eu digo que “missão dada é missão cumprida”. Aos poçoverdenses, quero dizer que controlar a cidade de vocês foi meu maior desafio. Quando eu disse que eu entregaria meu distintivo na SSP, caso não conseguisse pacificar a cidade em 6 meses, eu tremi na base e disse aos policiais “pessoal, o que eu prometi??”.

Contudo, com muito trabalho, conseguimos tornar Poço Verde uma cidade melhor, bem melhor do que outrora. E, com Tobias, não foi diferente. Mais uma vez agradeço a compreensão, paciência e carinho de todos os tobienses e poçoverdenses. Pensando melhor, eu não direi “adeus”, mas um “até logo”. Um abraço fraterno a todos!

Dr. Fábio Alan