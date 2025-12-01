Política
Assessor do deputado Kaká Santos agride verbalmente Júnior de Diógenes em frente à Rádio Luandê
Episódio ocorreu após Júnior ser bem recebido pelo público que passava pela rádio.
O início da noite deste domingo foi marcado por um momento de tensão em Tobias Barreto. O assessor do deputado Kaká Santos e coordenador da Cavalgada dos Bordados, conhecido como Zé Galinha, agrediu verbalmente o diretor da rádio Luandê e pré-candidato, Júnior de Diógenes, em frente à emissora.
A agressão teria sido iniciada após Júnior receber uma cobrança por estar com os cavalos posicionados em frente à rádio, mesmo havendo caminhões e carros de outras pessoas também estacionados no local. A situação gerou questionamentos sobre por que apenas Júnior foi alvo da reclamação, enquanto outros veículos permaneciam ali sem qualquer abordagem.
De acordo com informações, ao longo de todo o percurso da cavalgada Júnior vinha sendo amplamente recepcionado pela população, recebendo demonstrações de carinho e apoio por onde passava. A forte acolhida contrasta com o episódio registrado nas proximidades da rádio.
Apesar da situação, Júnior manteve a postura, continuou cumprimentando a população e reafirmou seu compromisso com o povo de Tobias Barreto.
Redação Luandê FM
