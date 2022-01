Artistas pernambucanos se unem no verão para uma circulação conjunta, com uma sequência de shows pelo Nordeste

Morando em uma van, que carrega palco e estúdio móvel, a dupla de música e artes visuais Babi Jaques e Lasserre partiu de Recife/PE para viver na estrada, se apresentando pelo Brasil. Com um show místico, transcendental e futurista, tocam no seu Palco Hacker, onde controlam a luz pelos instrumentos musicais, entoando suas músicas que discutem sincronicidade, autoconhecimento, arquétipos astrológicos e natureza. Por conta da pandemia, ficaram em 2021 isolados na Serra da Canastra (MG), aguardando o momento de retomada dos shows, enquanto produziam conteúdos para lançar seu álbum “Sóis” em março de 2022.

No embalo do verão, a dupla retorna para a estrada, numa circulação conjunta com o músico Raphael Costa, passando por Aracaju, Recife, João Pessoa, Vila Nazaré, Tamandaré, Porto de Galinhas e outras cidades. O primeiro movimento será em Aracaju nos dias 1 e 2 de janeiro.

Olindense, Raphael Costa iniciou sua carreira discográfica em 2018 com o lançamento do álbum “Diamante Hortelã”, co-produzido com Marcelo Jeneci, que ainda conta com uma parceria com Zé Manoel e a participação de Elba Ramalho. Em 2020 lançou o seu programa de assinatura, projeto de micro-rede sustentável colaborativa criada para possibilitar aproximações entre o artista e comunidade com o intuito de desenvolver ideias, promover encontros e discussões, e produzir obras artísticas. Já em 2021, arranjou, produziu e gravou o seu segundo álbum “Das Construções”, e lançou “Saudade Não é Palavra”, primeiro single e videoclipe do seu novo trabalho.

Com circulação conjunta recente pela Serra da Canastra, em Minas Gerais, além de uma amizade de longa data, esses artistas têm muitos pontos em comum. Possuem veia viajante, com histórico de shows em teatros e ocupações de espaços públicos pelo Brasil e Europa, álbuns prontos para lançamento em março de 2022, parcerias com Juliano Holanda, e relação com o artista Rogério Samico, que assina a produção musical do álbum de Babi Jaques e Lasserre e é responsável pelo selo Solto no Tempo, do qual Raphael Costa faz parte.

SERVIÇO

DATA – 01/01

HORÁRIO: 16H

SHOWS: Babi Jaques e Lasserre + Raphael Costa

LOCAL: Texano (Rua Santíssima Trindade, 466 – Areia Branca – Aruana, Aracaju – SE)

RESERVAS: (79) 99849-5539

COUVERT ARTÍSTICO: R$20,00

DATA – 02/01

HORÁRIO: 16H

SHOWS: Babi Jaques e Lasserre + Raphael Costa

LOCAL: Alma Bistrot (R. Manoel Andrade, 1999 – Coroa do Meio, Aracaju – SE)

RESERVAS: (79) 99800-5743

COUVERT ARTÍSTICO: R$20,00