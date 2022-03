Arrascaeta decide novamente no fim e Flamengo vence o Vasco

Resultado garante ao Rubro-Negro a vice-liderança da Taça Guanabara

Vice-liderança garantida! Mesmo com atuação oscilante e até algumas vaias da torcida presente nas arquibancadas, na tarde deste domingo (6), no Nilton Santos, o Flamengo superou a falta criatividade e, no embalo do brilho individual de seus jogadores, venceu o Vasco por 2 a 1, pela décima rodada do Campeonato Carioca, e assegurou em definitivo, com um jogo de antecedência, o segundo lugar da Taça Guanabara, com 23 pontos – líder, o Fluminense sagrou-se campeão neste sábado (5), ao golear o Resende por 4 a 0. No clássico, Filipe Luís e Arrascaeta fizeram a favor dos mandantes, e Gabriel Pec fez o de honra pelo Gigante da Colina. Amarelos, Willian Arão e Andreas Pereira estão fora do duelo diante do Bangu.igues.

O primeiro tempo do confronto não foi de grandes emoções, mas as chances criadas por ambos lados levaram perigo. De modo geral, o Rubro-Negro demonstrou superioridade na posse e também dentro de campo, já que encurralou o adversários em determinado momento e construiu boas jogadas, uma delas, inclusive, aos 10 minutos, resultando na abertura do placar. Arrascaeta cobrou escanteio da esquerda, mandou baixo na área e Willian Arão, após sobra, cruzou na cabeça de Filipe Luís, que, sozinho, dentro da pequena área, completou de cabeça cara a cara com Thiago Rodrigues.

A partir daí, o Vasco, apesar de mais recuado no sistema defensivo, passou a se lançar com maior frequência à frente e assustou Hugo Souza. A reação teve início aos 30, quando Nenê bateu bola parada da direita, Zé Gabriel antecipou-se à zaga e acertou um foguete no canto esquerdo, para linda espalmada do goleiro da Gávea, conseguindo afastar em direção à lateral. Antes, Getúlio recebeu passe de Riquelme e poderia ter buscado o empate se não fosse corte providencial de David Luiz. O centroavante até participou pouco da partida e não praticamente não foi acionado.

Na volta do intervalo, a temperatura do clássico diminuiu e, ao todo, o Cruzmaltino deu apenas uma finalização, justamente a que deixou tudo igual, no Nilton Santos. Aos 5, Andreas Pereira acabou sendo desarmado no meio, Gabriel Pec arrancou desde a defesa e, ao chegar perto da meia-lua, soltou uma bomba de direita. O arremate tocou na trave antes de morrer na rede e decretou o 1 a 1. Em seguida, o português Paulo Sousa postou seu time no setor ofensivo e colocou jogadores de ataque, como Pedro e Marinho. O Rubro-Negro exerceu grande pressão à procura do segundo tento e, na base da vontade, conseguiu, aos 44, dos pés de Arrascaeta. Vitinho rolou para trás e o uruguaio surpreendeu com um balaço colocado, no canto direito de Thiago Rodrigues. Vitória selada e vice-liderança também. POR BRUNO GENTILE