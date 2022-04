Aracajucard faz ação de cadastramento para o idoso durante dois meses no Cine Vitória

Diante do sucesso, a equipe do serviço de bilhetagem eletrônica retomou o atendimento e está fazendo apenas o cadastramento para quem quer adquirir o cartão Mais Aracaju desde ontem, segunda-feira, 18, das 7h às 11h no Cine Vitória, que fica dentro da Rua do Turista (Centro), embaixo do Ceac. Ao invés de uma semana, o cadastramento será feito até dia 18 de junho. Durante essa temporada, o atendimento no Farol Center, na Farolândia, está suspenso, sendo único e exclusivamente, na Rua do Turista.

Graças à parceria com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC), a ação voltada para o cadastramento é mais uma forma de atender, confortável e amplamente, o público da terceira idade, desta vez no Centro da Cidade.

COMO CADASTRAR

Para fazer o cartão, o usuário só precisa levar identidade e comprovante de residência. A Aracajucard reforça que o serviço é gratuito. No sistema de transporte da Grande Aracaju, todos os veículos têm assentos preferenciais em todo espaço do ônibus para pessoas idosas, bem como para pessoas com deficiência e de baixa mobilidade depois da catraca, que podem ser acessados graças ao cartão Mais Aracaju.

O diretor executivo, José Carlos Amâncio, explica que a ação é idealizada com a missão de, mais uma vez, conquistar o maior número de usuários, dessa vez na comodidade do Cine Vitória.

“Fizemos uma semana de cadastramento na Casa dos Conselhos e tivemos uma alta procura. Muitas pessoas vieram ao CEAC em busca do serviço. Estudamos e analisamos a ideia de usar o Cine Vitória para dar mais comodidade ao atendimento e, agora, teremos dois meses de cadastramento aqui. Nós salientamos que é um serviço gratuito e que todas as pessoas acima dos 65 anos têm direito. Por isso, estaremos aqui na região central para atender a maior quantidade de pessoas.

É a tecnologia unida à segurança pelo bem dos passageiros”, explica Amâncio.

Mais uma vez a Aracajucard volta a ação de forma itinerante e dessa vez, bimestral, no Cine Vitória. Não esqueça: de 18 de abril a 18 de junho das 7h às 11h.