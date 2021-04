Aprovados pelo Sisu na UFS devem fazer pré-matrícula institucional a partir desta segunda

O candidato que não efetivar o procedimento será considerado desistente, sendo convocado outro candidato para a ocupação da vaga.

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) informou que, entre os dias 19 e 23 de abril, acontece a pré-matrícula institucional dos candidatos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021 na instituição. Por causa das medidas de segurança contra a Covid-19, o processo será feito exclusivamente de forma online.

Este ano, a UFS ofertou 5.030 vagas. O candidato que não efetivar a pré-matrícula institucional será considerado desistente, sendo convocado outro candidato para a ocupação da vaga.

Na pré-matrícula, ocorre a entrega da documentação listada no edital. Para auxiliar os ingressantes, a universidade disponibilizou um manual com orientações para a realização da pré-matrícula.

Cronograma

A UFS adotará o sistema de escalonamento, com datas e horários definidos para os cursos ofertados no Sisu. O cronograma contempla o período de 19 a 21 de abril com a definição dos cursos e os dias 22 e 23 para os candidatos que não conseguiram solicitar a pré-matrícula institucional nos dias anteriores.

