Aprendizados e desafios da pandemia influenciarão a educação superior em 2022

Projetos voltados para o protagonismo do aluno, uso de tecnologias e práticas diferenciadas serão a tendência para o próximo ano.

A pandemia de covid-19 mudou a rotina de muitos estudantes no Brasil e no mundo. O momento era de incerteza para quem estava ingressando em um curso superior e também para alunos com a graduação em andamento. Durante esse período, a Universidade Tiradentes (Unit) criou estratégias para estabelecer uma educação resolutiva, criativa, colaborativa e interativa, preparando o aluno para um mundo em constante transformação.

O uso de ferramentas tecnológicas foi imprescindível para que o aluno se tornasse o centro do aprendizado e, por isso, a universidade adotou o modelo híbrido, em cursos presenciais e de Educação a Distância, combinando experiências pedagógicas integradoras e complementares para tornar o dia a dia da sala de aula mais dinâmico.

Para não comprometer o aprendizado dos estudantes durante os dois anos de pandemia, a Unit construiu um modelo de ensino totalmente focado na tecnologia e em metodologias ativas, que continuarão a fazer parte da vida dos veteranos e serão um novo modo de integrar os calouros. “Todo o investimento feito na formação continuada docente, em especial na utilização de recursos de tecnologia e aplicação de metodologias ativas, buscam alcançar os indicadores de qualidade defendidos pela instituição, tendo a inovação como elemento agregador. Parte disso está refletida nos currículos dos cursos de graduação nas modalidades presencial e a distância, e nos diferentes espaços de aprendizagem, que são pensados como ambientes de produção cooperativa do conhecimento e de experimentação, para que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem”, explicou a gerente de avaliação da Unit, Michelline Roberta Simões do Nascimento.

Esse modelo de ensino ficou conhecido como Experiência Acadêmica Tiradentes. Por meio dela, a Unit alinhou os componentes formativos teóricos a práticas diferenciadas, integralizando a matriz curricular dos cursos e somando a um modelo pedagógico diferenciado, no qual a universidade busca não só a formação acadêmica, mas a preparação de cidadãos e profissionais capazes de solucionar problemas reais da sociedade.

Durante esse período também foi institucionalizado o programa de Gestão da Aprendizagem. “Esse programa é composto por métodos e rotinas de avaliação diagnóstica em que cada estudante pode identificar seu perfil de aprendizagem, eventuais dificuldades e, assim, buscar soluções que contribuam para a superação de possíveis lacunas formativas. Para isso, a Unit disponibiliza diferentes recursos, desde a oferta de atividades complementares e de nivelamento até o apoio a questões socioemocionais”, evidenciou.

A vida pós-pandemia na universidade ainda terá forte influência do período em que a covid-19 esteve no auge. O distanciamento social e a manutenção das medidas de biossegurança ainda serão uma realidade, não se sabe por quanto tempo. “Haverá necessidade de retomar a rotina de atividades presenciais de forma integral tomando todos os cuidados preventivos, afinal, a pandemia não acabou, apesar de estarmos com números controlados, o que nos permite voltar à rotina acadêmica. Será um momento de ressignificação em vários aspectos. Estaremos convivendo com lembranças muito recentes do período de distanciamento social. Cada indivíduo reagiu de maneira muito particular a esse período, havendo a necessidade de criar novos hábitos e respeitar as individualidades de cada um”, disse.

Juntamente com todos esses diferenciais, Michelline adiantou outros projetos que o aluno terá acesso no decorrer do primeiro semestre de 2022. “Projetos estratégicos voltados para ampliação de campos de estágio curricular e extracurricular; parcerias com instituições estrangeiras que viabilizam intercâmbios, possibilitando aos alunos experiências formativas que ultrapassam as fronteiras da universidade e atingem aspectos que conectam o local e o global; programas de iniciação científica que permitem engajar o estudante na pesquisa e processos seletivos de monitorias.”

Assessoria de Imprensa | Unit