Após primeiro tempo ruim, Flamengo arranca empate no Chile e segue invicto na Libertadores

O início de jogo do Flamengo foi absolutamente assustador. Com uma postura extremamente desligada, o time rubro-negro viu o Unión La Calera pressionar desde o primeiro minuto. Aos cinco, Gabriel Batista, que foi o escolhido para assumir a titularidade na ausência de Diego Alves, precisou se esticar todo para impedir que a bola entrasse.

Dois minutos mais tarde, Bruno Viana falhou três vezes no mesmo lance e praticamente ofereceu o gol de bandeja para a equipe adversária. Após o rebote de Gabriel Batista, Ariel Martínez marcou o primeiro do La Calera no jogo. Aos 26, o Flamengo voltou a sofrer com o velho problema da bola aérea defensiva.

Após cobrança de escanteio, a retaguarda rubro-negra mostrou indecisão e a bola acabou batendo em Arão antes de morrer no fundo do gol. Logo após o segundo gol sofrido, o Flamengo conseguiu diminuir a desvantagem em solo chileno. Depois de boa troca de passes, Everton Ribeiro foi derrubado na grande área e a penalidade acabou sendo marcada. Gabigol cobrou com categoria e marcou o primeiro do Flamengo no jogo.

No segundo tempo, Rogério Ceni sacou João Gomes e colocou Pedro para dar mais volume ao ataque rubro-negro. O Mais Querido passou a criar ótimas oportunidades e chegou ao gol de empate através da bola aérea. Willian Arão, que havia marcado contra no primeiro tempo, se redimiu e subiu mais que a defesa adversária para deixar tudo igual no Chile.O Flamengo chegou a criar boas chances para virar o jogo, mas o Unión La Calera soube se defender nos minutos finais e o placar não se movimentou até o apito final.

Invicto na Libertadores da América, o próximo compromisso do Flamengo na competição, é na quarta-feira da próxima semana, diante da LDU, no Maracanã. Antes disso, o rubro-negro enfrenta o Fluminense, no sábado, pela partida de ida da final do Campeonato Carioca.