Anderson Gois ministrará curso presencial de oratória em Aracaju

O palestrante Anderson Gois ministrará neste sábado, 9 de abril, em Aracaju, uma nova edição do Curso de Imersão Oratória Extreme. O evento, que é realizado na modalidade presencial, também aborda desinibição, técnicas de apresentação em público, inteligência emocional e persuasão.

O curso é voltado para pessoas que desejam aprender estratégias para superar o medo de falar em público, aumentar o seu poder de comunicação e desenvolver apresentações persuasivas e vendedoras. Desenvolvido pelo próprio Anderson Gois, a imersão é um guia para que as pessoas superem o medo, aprendam a vender suas ideias e também influenciar pessoas, utilizando técnicas modernas que realmente funcionam. Desde a sua criação, em 2017, o Oratória Extreme formou 72 turmas, passou por 17 capitais brasileiras e contou com mais de 14 mil alunos.

"Todo orador deseja agradar a plateia e ver as pessoas prestando atenção em sua apresentação. Quem fala em público, presencialmente ou online, quer sentir o público envolvido com sua mensagem, quer ouvir os aplausos e quer impactar sua audiência. O problema é que a maioria das pessoas não conhecem, o que na minha opinião, são os únicos segredos que você precisa dominar para conseguir vencer o medo, falar bem em público e influenciar as pessoas. E são esses segredos que eu demonstro no método Oratória Extreme", destaca Anderson Gois.

A nova edição do curso em Aracaju acontecerá no dia 9 de abril, a partir das 8h, no NB Hotéis, que fica na Avenida Doutor José Machado de Souza, nº 120, bairro Jardins. As inscrições podem ser realizadas no site oficial do evento e as informações podem ser obtidas por meio do WhatsApp (61) 98369-9334 e do perfil @oratoriaextreme.

Sobre o treinador

Anderson Gois é professor de Literatura Brasileira há quase 20 anos, radialista há mais de 15 anos e exerceu mandato de vereador em Aracaju-SE. Também é palestrante e coach certificado internacionalmente pelo International Coach Federation (ICF), no programa Continuing Coaching Education (CCE), pela International Alliance For Coaching e Training (IACT) e pela International Certification Training & Coaching (ICTC).

Apaixonado pelo desenvolvimento humano, Anderson Gois criou o programa acelerador de alta performance em oratória (#OratóriaExtreme), que é baseado em Coaching, Programação Neurolinguística, Andragogia, Neurociência da Aprendizagem, Psicologia Positiva, Inteligência Emocional e princípios da Administração. O objetivo é levar pessoas comuns ao sucesso na comunicação.