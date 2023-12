Alunos do PSG/SENAC apresentam resultado de pesquisa sobre cuidado humanizado em UTI

Com tema “A importância da Humanização no Cuidado de Enfermagem na UTI: Desafios e Benefícios para a Recuperação do Paciente”, o Projeto Integrador da Turma do curso Especialização Técnica de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva foi apresentado no dia 14 de dezembro no Senac CEP Aracaju.

“A escolha do tema sobre humanização e o cuidado de enfermagem na UTI refletiu de forma clara uma temática que, para os alunos, foi de extrema relevância diante da realidade vivenciada por eles enquanto profissionais e abordada nas aulas. A apresentação do Projeto buscou apresentar e reforçar os benefícios desse cuidado humanizado para a recuperação do paciente e poder identificar os principais desafios para facilitar a prática dele pelos profissionais, tornando o momento enriquecedor para os alunos e todos que estavam presentes”, disse a enfermeira e instrutora de educação profissional do Senac|SE, Morgana Lima Silva.

“Foi uma experiência enriquecedora por participar do crescimento intelectual de alunos que viram na nossa instituição uma oportunidade de capacitação em uma área tão importante da unidade hospitalar”, complementou a instrutora de educação profissional do Senac|SE, Ravaniclay Bonfim Alves.

Através dessa experiência, são formados alunos ainda mais qualificados e preocupados com a humanização, que se refere a atenção e o respeito pelo paciente, o que é crucial no ambiente hospitalar.

“Foi de suma importância para agregar valores no meu trabalho. Eu fiz o curso de técnico de enfermagem e agora tive a especialização, que me ajudará muito a ser uma profissional melhor”, enfatizou o aluno egresso do Senac|SE, Valdemir Santos Damasceno.

A aluna Laura Campos, ressaltou que além de agregar conhecimento, através do curso ela pode ser uma profissional mais ética.

“Para mim, foi de suma importância esse curso para poder agregar os conhecimentos numa área que eu gosto, que é a UTI. Nele pude me consagrar uma profissional mais ética e com mais conhecimento, que foi passado pelos profissionais”, comentou.

Educação continuada

O Senac oferta vários cursos além de técnicos, especialização, graduação e pós-graduação. A coordenadora pedagógica do Senac|SE, Yluska Ribeiro, chamou atenção para a importância da educação continuada.

“Mais uma Especialização concluída, é muito gratificante presenciar a importância que o estudo contínuo faz na atuação profissional dos alunos. Muitos desses alunos da turma foram alunos do Senac no curso Técnico em Enfermagem e agora concluíram o de Especialização em UTI”.

PSG

A turma de especialização responsável pelo Projeto Integrador foi possível através do Programa de Gratuidade Senac, que busca criar oportunidades e qualificar pessoas de baixa renda.

“Esse curso foi de extrema importância para todos nós. Foi ofertado pelo PSG Senac, e foi de suma importância para que eu consiga algum cargo melhor em alguma instituição e também para que pontue em algum concurso. O projeto integrador foi de muita relevância, pois demonstramos a importância da humanização, que associada ao nosso trabalho, vai ajudar muito na melhora do paciente”, contou o aluno da especialização, Alex Junior.

