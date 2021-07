Alunos de unidades do Grupo Tiradentes podem concorrer a bolsas de R$ 4 mil

Já está no ar o edital de Bolsas Santander, que oportuniza que estudantes de graduação e pós-graduação de unidades do Grupo Tiradentes concorram a bolsas de R$ 300 pagas por 12 meses e recebam R$ 3.700 para deduzir em suas mensalidades. A bolsa visa ajudar nos gastos com a formação acadêmica como, por exemplo, material didático, alimentação e transporte. As inscrições acontecem por meio do site do Programa Santander Graduação e podem ser realizadas até o dia 09 de agosto de 2021.

Podem participar do programa os alunos da Universidade Tiradentes (Unit), em Sergipe, dos Centros Universitários Tiradentes de Alagoas e de Pernambuco, da Faculdade Tiradentes (Fits), em Jaboatão dos Guararapes (PE), e dos polos de Ensino a Distância (Unit EaD) em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia.

Além das bolsas, os inscritos também terão acesso por 30 dias a um curso online gratuito de inglês pela English Live, que inclui: teste de nivelamento, videoaulas da plataforma, acesso a comunidade internacional de alunos e certificado europeu a cada unidade concluída.

São disponibilizadas bolsas-auxílio para estudantes que, para concorrer às vagas, precisam preencher os seguintes critérios: estarem devidamente matriculados e adimplentes em cursos oferecidos pelas Units SE, AL e PE, além da FITS PE; terem a devida frequência acadêmica no semestre em que estão matriculados; e possuírem maior média ponderada, utilizando-se como referência a unidade do Grupo Tiradentes na qual estejam matriculados.

A avaliação das candidaturas ocorrerá entre 09 de agosto e 06 de setembro. Já a relação dos discentes selecionados será divulgada, mediante publicação no site da Instituição, até o dia 24 de setembro de 2021.

Asscom | Grupo Tiradentes