Alunos de Enfermagem promovem educação em saúde comunitária

Por meio do projeto de extensão Acadêmicos de Plantão, alunos de Enfermagem da Unit realizam ações voltadas para a saúde

Por meio do projeto de extensão Acadêmicos de Plantão, criado em 2014, 14 graduandos e professores de Enfermagem da Universidade Tiradentes (Unit) promovem ações voltadas para a promoção e educação em saúde comunitária. Com isso, os alunos compreendem o contexto sociocultural das comunidades e desenvolvem habilidades profissionais importantes.

Segundo a coordenadora do projeto, professora Derijulie Siqueira, a ideia de criar o grupo foi dos próprios alunos. “Eles sentiram a necessidade de levar práticas de extensão para as comunidades. Já tivemos vários professores da Enfermagem contribuindo também. O público do trabalho são as comunidades que não têm tanto acesso ao serviços de saúde e a informações mais precisas”, contou.

Em 2020 e 2021, com a restrição de atividades presenciais impostas pela pandemia da covid-19, os estudantes precisaram adaptar as ações para alcançar a meta. “Durante a pandemia, eles ficaram impedidos de realizar atividades presenciais e tiveram que utilizar as redes sociais, mas sabemos que o alcance é limitado por conta do público. O maior desafio foi gerar conteúdos que chegassem a essas pessoas. Porque elas são, muitas vezes, as pessoas que não têm acesso à internet. Tínhamos alguns veteranos, mas também muitos novatos, e eles fizeram atividades via Meet e redes sociais; bingo, interação entre eles, interação entre as ligas acadêmicas do curso e outros projetos de extensão”, explicou a professora.

O estudante interessado em participar do projeto deve atender a alguns critérios de inscrição, como estar cursando o 2º, 3º ou 4º período de Enfermagem da Unit, estar disponível em horários e dias específicos para o desenvolvimento das atividades e não participar de mais de um projeto de extensão. Normalmente, o graduando fica no projeto durante um ano, podendo este tempo ser estendido.

