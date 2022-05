CHUVAS INTENSAS NO NORDESTE; SERGIPE É UM DOS ESTADOS MAIS AFETADOS

A Defesa Civil emitiu alerta para o risco de chuvas intensas no litoral do Nordeste até o final desta semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas serão os mais afetados.

“Diante da previsão de grande acumulado de chuvas, o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres (Cenad) já entrou em contato com as defesas civis estaduais e municipais e segue monitorando o cenário e o registro de possíveis ocorrências”, informou a Defesa Civil.

Em Sergipe, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), por meio do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), tem realizado atividades com a população mais afetada.

Na estrada que abrange os municípios de Nossa Senhora da Glória, Feira Nova, Cumbe e Nossa Senhora das Dores, as chuvas intensas ocasionaram aquaplanagem de carros na rodovia e foi registrado um acidente envolvendo um veículo que caiu dentro de um ‘lago’ formado pelas precipitações recorrentes às margens da rodovia.

Outras pistas também ficaram completamente cobertas pela água, como é o caso da rodovia entre Cedro e o Povoado Poço dos Bois. Já em Telha, o riacho Jacaré transbordou e o rio Japaratuba, em Capela, no Povoado Barracas, também transbordou. Já em Cumbe, teve o transbordamento da barragem e foi feita a limpeza das galerias de águas pluviais.

*Com informações da Agência Brasil e do Governo de Sergipe