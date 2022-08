‘Agora o dinheiro fala mais alto’, diz viúvo de Paulinha Abelha após acusações da família da cantora

A irmã de Paulinha Abelha, Andrea Abelha, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo para que o viúvo, Clevinho Santos, saia da residência que mora, na Barra dos Coqueiros. Ela ainda expõe áudios em que ele supostamente afirma que irá sair da casa do casal para que ela morasse com o pai. No entanto, Clevinho desmentiu a informação na tarde desta segunda-feira (29).

No pedido, a família de Paulinha diz que na casa onde Clevinho reside tem melhores condições para cuidar do pai, Gilson Abelha. Veja o vídeo de Andrea Abelha:

De acordo com a assessoria jurídica de Clevinho, após o falecimento de Paulinha, a divisão dos bens que ficaram “foi feita na forma da lei”. Apesar de não terem tido filhos, o casal era responsável por cuidar e dar auxílio ao pai de Paulinha, que não pode responder por si próprio por questões de saúde.

“Atualmente, após saberem que o Sr. Gilson tem por direito parte da herança da cantora, e que essa parte só poderá ser acessada pelo seu tutor legal, houve a manifestação de interesse por parte das irmãs em ficar com a parte do pai, sem seguir com os cuidados. Porém, para Clevinho, isso não seria correto. Se elas querem ter acesso a parte do sr. Gilson, devem seguir também com a missão de cuidar dele”, explicou a assessoria.

Segundo a equipe do viúvo, o acordo foi que “a parte dele seria entregue ao tutor que realmente fosse cuidar da saúde do sr. Gilson, e também neste acordo, a casa em que Clevinho mora com o sr. Gilson, seria vendida e repassada às partes para os respectivos responsáveis. Sendo assim, por ser detentor da maior parte e por ter direito sobre o imóvel, Clevinho pode permanecer na casa até receber a parte que lhe cabe da venda. Sem precisar sair do imóvel”, pontuou.

No fim, a nota explica que Clevinho deixará de cuidar de Gilson porque as irmãs decidiram cuidar do pai. “Quem sempre cuidou do sr. Gilson era Paulinha e eu. As filhas nunca iriam, sequer, visitar. Agora o dinheiro fala mais alto e a inversão de valores também”, finaliza Clevinho Santos.