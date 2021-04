AGLOMERAÇÃO: PM de Tobias Barreto notifica 26 pessoas em 2 eventos

As intervenções da PM, por intermédio da Operação Resolução 16 contra o Covid-19 e do serviço ordinário na área do 11° Batalhão da PMSE, aconteceram em dois lugares da zona urbana de Tobias Barreto, neste último sábado, 17 de abril.

Primeiramente num bar improvisado dentro de uma casa no bairro Maria do Carmo, onde os policiais militares da Operação Covid-19 flagraram 15 pessoas consumindo bebida alcoólica. Já o segundo local, foi indicado por reiteradas reclamações de perturbação do sossego, numa pousada localizada à rua Severiano Cardoso, onde os PMs do serviço ordinário acabaram flagrando na verdade uma festa com iluminação de boate e ao menos 11 pessoas num espaço relativamente pequeno.

Nas duas ocasiões, as pessoas envolvidas nas aglomerações, inclusive proprietários e/ou organizadores, foram conduzidas à sede do 11° Batalhão, onde só foram liberadas após assinarem um termo circunstanciado de ocorrência, se comprometendo em comparecer à justiça para audiência.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.