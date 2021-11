Adotar dieta vegana ou vegetariana não é garantia de alimentação saudável

Segundo a professora preceptora do curso de Nutrição da Universidade Tiradentes (Unit), Bruna Nabuco, nem sempre a alimentação é equilibrada e mais saudável do que a dieta onívora, por isso pode causar desequilíbrios de peso. “Tudo vai depender das escolhas alimentares e do estilo de vida, uma vez que açúcares e óleos podem fazer parte das dietas. Logo, não são indicadas para promover perda de peso. A adoção desses tipos de dieta deve seguir orientação de um profissional, para adequar a oferta nutricional às necessidades individuais e estilo de vida”, disse.Retirar alimentos de origem animal da dieta requer adaptações corretas. Por essa razão, é importante procurar um profissional para prescrever uma dieta equilibrada, fazendo as substituições adequadas e com todos os nutrientes necessários. “É completamente viável promover o equilíbrio através de um devido planejamento. As dietas vegetarianas, quando bem planejadas, são seguras e podem ser adotadas em qualquer fase da vida, inclusive na gestação e na infância”, afirmou a nutricionista.