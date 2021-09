‘Administração na Transformação da Gestão Pública’ será o tema da palestra no Dia do Administrador

Durante o ciclo de palestras em comemoração ao Dia do Administrador, o conferencista Adm. Fabrizio Silvestre irá abordar a ‘Administração na Transformação da Gestão Pública’, em forma de contribuir com a qualificação dos serviços prestados pelos profissionais da área em favor da população. O evento organizado pelo Conselho Regional de Administração de Sergipe está marcado para o dia 9 de setembro, data da promulgação da Lei 4.769, que celebra a regulamentação da profissão.

O palestrante destrinchará os objetivos estratégicos do Conselho Federal de Administração, que visa o protagonismo da profissão. “O CFA busca que a área de administração seja protagonista nesse processo de transformação da gestão, incluindo, também, a administração pública. A ideia é trazer uma grande reflexão aos administradores em geral a sua importância nesse processo, através dos mecanismos e ferramentas que iremos abordar na palestra”, disse Adm. Fabrizio Silvestre.

As mudanças da gestão pública também serão destacadas durante a apresentação de Silvestre. “Essas mudanças da gestão pública já começaram a ocorrer na prática e a ideia é que, cada vez mais, o administrador se incorpore nesse processo. A governança pública está em grande movimento mundial e no Brasil está sendo capitaneada pelo Tribunal de Contas da União, com isso, queremos que os administradores assumam seus papéis e ocupem seus espaços”, pontuou.

Palestrante

O administrador Fabrizio Silvestre é especialista em Gestão Estratégica de Pessoas, coordenador do Grupo de Excelência em Gestão Pública e gerente de Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça de Sergipe.

Programação

Tema: ‘ÁGIL – o segredo em um mundo dominado pela velocidade’ | Palestrante: Adm. Bruno Perin, referência em Empreendedorismo e Inovação, segundo o Conselho Latino-Americano de Administração.

Tema: Governança e Sucessão como CHAVE para a continuidade dos negócios’ | Palestrante: Adm. Adgenison Nascimento.

Tema: ‘A Administração e a Transformação da Gestão Pública’ | Palestrante: Adm. Fabrizio Silvestre, membro do Grupo de Excelência em Gestão Pública/CRA-SE.

Tema: ‘Papo Condominial como CHAVE para fortalecimento da profissão de Administração’ | Palestrantes: Adm. Marcelo Lucas, MBA em Gestão de Projetos e Agile Coach e Adm. Daniel Lima, fundador do Papo Condominial, membros do Grupo de Excelência em Gestão Condominial/CRA-SE.

Tema: ‘A Liderança como elemento transformador’ | Palestrante: Adm Jorge Cabral, Conselheiro Presidente CRA-SE, membro do Grupo de Excelência de Liderança & Coach/CRA-SE.

Tema: ‘Governança e Sucessão como chave para a continuidade dos negócios’. | Palestrante: Adm. Adgenison Nascimento, membro do Grupo de Excelência em Governança e Inovação/CRA-SE.

Inscrição

Para quem quiser participar de forma presencial, restam apenas 10 vagas e os interessados poderão fazer a inscrição através do Sympla – https://www.sympla.com.br/ciclo-de-palestras-do-publico-ao-privado-seja-a-chave-para-as-transformacoes-presencial__1334034 .

O auditório Sebrae Sergipe, localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 5500. Para participar de forma remota basta clicar no link www.sympla.com.br/ciclo-de-palestras-do-publico-ao-privado-seja-a-chave-para-as-transformacoes—online__1333554

Assessoria de Imprensa | CRA-SE