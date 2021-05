Acompanhante revela detalhes da relação sexual com MC Kevin

Em depoimento, Bianca Domingues relatou encontro na praia e confraternização com direito a diversos tipos de bebida, além do consumo de maconha

A acompanhante e modelo fitness Bianca Domingues, que esteve com MC Kevin no último domingo (16), revelou detalhes do que aconteceu no quarto de hotel minutos antes da queda que provocou a morte do cantor. Em depoimento para a Polícia Civil, ela relatou não ter escutado ninguém bater na porta na hora do ocorrido e que, em questões de segundos, viu Kevin se pendurar na sacada para o andar de baixo.

De acordo com Bianca, ela teria cobrado um valor de R$ 2 mil para transar com MC Kevin e o amigo do funkeiro, Victor Elias Fontenelle. No entanto, devido a falta de camisinha, a acompanhante afirmou ter se recusado a consumar o ato e disse ter feito apenas sexo oral no cantor.

“Kevin ofereceu a quantia de R$ 1 mil a declarante, que esse seria o ‘presentinho que havia prometido’ e insistiu para que ficasse com os dois. Disse a Kevin que para ficar com os dois teria que ser R$ 1 mil de cada um. Ambos aceitaram e ficaram de fazer a transferência bancária assim que terminasse e iniciaram o ato sexual, porém sem penetração, uma vez que não tinham preservativos”, diz um trecho do depoimento.

Ainda segundo Bianca, um terceiro amigo do artista, chamado Jhonatas, foi até o quarto onde eles estavam, com o pretexto de levar camisinhas, e quis participar da relação. Todavia, a modelo declarou ter se recusado, pois o acordo havia sido apenas transar com dois.

Apesar da recusa por parte da acompanhante, Jhonatas foi para o banheiro da suite, mesmo depois de MC Kevin pedir para que ele deixasse o local. Após tomar um banho, o amigo teria ouvido o funkeiro gritar para que ele fosse embora, porque tinha muita gente e iria “arrastá-lo”.

Passado alguns minutos, depois de ocorrer a penetração com Victor e ele ter um orgasmo, Jhonatas teria retornado ao quarto dizendo: “estão vindo aí” e “vai moiá”. Foi nessa hora que, segundo Bianca, Kevin foi para a varanda e chamou a acompanhante para ficar com ele.

"A declarante saiu da cama onde já estava sentada, e foi em direção à varanda, ocasião que viu Kevin encostado no parapeito. Bianca não se recorda exatamente do que a fez desviar a atenção para dentro do quarto, até porque havia ingerido álcool e fumado maconha, porém se lembra que olhou rápido para dentro e, ao virar seus olhos para de volta à varanda, já viu o cantor passando a segunda perna sobre o parapeito da sacada", aponta outra parte do depoimento. Na sequência, Bianca contou ter visto Kevin descer o corpo e ficar apoiado só com as mãos na parte mais baixa do parapeito. Em questão de segundos, o cantor teria feito um movimento como se fosse dar um impulso. Bianca declarou então que ficou sem reação quando, logo em seguida ao impulso, Kevin caiu da varanda. Como se conheceram e chegada ao hotel Também no decorrer do depoimento, Bianca Domingues revelou que conheceu Kevin e mais cinco amigos enquanto pegava sol no posto 7 da praia da Barra da Tijuca, durante a tarde de domingo (16). Segundo ela, Lucas e Victor teriam sido os responsáveis por se aproximar e puxar papo. Mais tarde, ao ir pagar um bebida, é que o funkeiro teria dito o seguinte: "Não vai dizer um oi? Só porque sou casado?". A acompanhante, que assim como o funkeiro é de São Paulo, assegurou para a Polícia Civil que o encontro dos dois foi ocasional. Durante a tarde, o cantor e o grupo de amigos dele ingeriram diversos tipos de bebidas alcóolicas, que pareciam ser gin e uisque, além de fumarem cigarros de maconha. Bianca teria parado de conversa com eles por alguns minutos até que Kevin falou de "um presentinho". Por volta das 17h20, Victor chamou a acompanhante para subir até o quarto e afirmou que o amigo chegaria em seguida com o segurança, já que a esposa dele também estava hospedada no hotel. Conforme o depoimento da modelo, ao chegar no quarto, eles começaram a se beijar e disse a Kevin que o combinado teria sido para ficar apenas com ele e não com os dois, pois Vitor ainda estava no quarto. O cantor ofereceu a quantia de mil reais a declarante, que esse seria o "presentinho que havia prometido".