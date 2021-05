Ações do Maio Amarelo começam nesta segunda-feira, 3

O prefeito de Tobias Barreto, Dílson de Agripino, lançou oficialmente a campanha “Maio Amarelo” nesta segunda-feira, 3, quando terá início o ‘maio Amarelo’, um movimento que ocorre em diversas cidades do mundo. O objetivo é ampliar as discussões sobre segurança no trânsito. O prefeito também anunciou novos investimentos para Coordenadoria de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) do município.

Tobias Barreto vem registrando queda nos números de ocorrências. Tudo isso graças ao empenho dos Agentes de Trânsito que vem orientando a população sobre as normas de trânsito, além disso, várias melhorias foram feitas no quesito sinalização, ruas pavimentadas, asfaltadas e a presença intensa dos Agentes. Apesar da redução, os números ainda são significativos, por isso ações de conscientização como o ‘Maio Amarelo’ são importantes.

O tema da programação deste ano é “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. A Coordenadoria de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de Tobias Barreto planejou atividades virtuais e presenciais com o máximo de segurança sanitária devido à pandemia do novo coronavírus.

“Estaremos levando uma mensagem de paz no trânsito à população, respeitando os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. Com cartazes, reforçaremos a importância da população respeitar as sinalizações e leis de trânsito para reduzirmos ainda mais o número de acidentes e construirmos um trânsito mais seguro para todos”, explica o superintendente da Coordenadoria de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de Tobias Barreto.

A primeira atividade da programação deste ano será nesta segunda-feira, 3, na Avenida 7 de junho, no entorno do Terminal Rodoviário e na Avenida Getúlio Vargas onde a equipe da (CTTU) fará uma ação de conscientização sobre o respeito às faixas de pedestres.

Direto da redação