ACIDENTE PROVOCADO POR CHUVAS MATA EMPRESÁRIO EM SERGIPE

Neste sábado, morreu o empresário Carlos Alexandre Pires de Carvalho, de 72 anos, morreu vítima de acidente provocado pelas chuvas torrenciais que caíram sobre o município de Canindé do São Francisco, em Sergipe.

O empresário Klebson Sibaldo Miranda, conhecido como “Juquinha”, também estava dentro de um carro, no banco traseiro. Ao tentar atravessar um riacho, foram levados pelas águas.

O casal, que estava no banco dianteiro, conseguiu quebrar os vidros do veículo e se evadiu do local.

Ne Noticias