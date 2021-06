Acadêmicos de Direito participam de Programa de Formação Jurídica de Alta Performance 

Com o objetivo de contribuir para uma sólida formação profissional que revele competências cognitivas, instrumentais e interpessoais, além de capacitar o graduando por meio de cursos de curta duração, a Universidade Tiradentes – Unit, por meio do seu Núcleo de Práticas Jurídicas, realizou o primeiro ciclo do Programa de Formação Jurídica de Alta Performance.

“É importante que o graduando possa adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação, com objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do Direito. E, além disso, desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos, compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica e possuir o domínio dessas tecnologias e de métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito”, declara o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, professor Jéffson Menezes.

“A competitividade do mercado de trabalho cada vez mais exige profissionais que apresentem soft skills e hard skills. O programa busca inserir o estudante em uma série de cursos de curta duração em diversas áreas, aliando procedimentos e técnicas indispensáveis para diferenciá-lo no mercado de trabalho, especificamente nas carreiras jurídicas”, acrescenta.

O encontro reuniu mais de 150 acadêmicos do curso de Direito da Unit. “Julgo a iniciativa exitosa pela participação dos alunos, por meio da interação com os ministrantes durante os cursos e os pedidos para que logo promovamos outro ciclo. Quero registrar um agradecimento especial aos ministrantes Helder Goes, Joyce Teles, Lilian Jordeline, Wladimir Correa e Raffaela Pereira, que contribuíram com os cursos neste primeiro ciclo”, destaca o coordenador.

“Nesse primeiro ciclo de cursos, aproximamos nossos alunos do curso de Direito da Unit de temas muito relevantes para a atuação profissional como o uso do visual law na advocacia, gestão de escritório de advocacia, técnicas de negociação jurídica e o uso das mídias sociais nas estratégias de negócios para a advocacia”, complementa.

Além dos cursos de curta duração com periodicidade semanal, também acontecerão outras ações, como competições de negociação jurídica e diversas oficinas voltadas à prática jurídica.

Assessoria de Imprensa | Unit