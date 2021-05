A terra tremeu no interior de Sergipe

A terra tremeu em Malhador, no agreste de Sergipe. Só este ano, já foram registrados pelo menos outros quatro tremores naquela região. O município fica a 49 quilômetros de Aracaju e está em uma área sísmica ativa. Os tremores desta quarta-feira (19), foram registrados pelo Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora esse tipo de atividade em Sergipe.

De acordo com o LabSis, às 13:31, foi registrado o primeiro tremor de magnitude preliminar de 1.6 na escala Richter e foi ouvido por moradores de Malhador. Às 16:01, outro tremor tambem foi observado, mais esse segundo de menor intensidade, magnitude preliminar calculada em 1.4 na escala Richter.

Ainda segundo o LabSis, Malhador está em uma área sísmica ativa, e os tremores acontecem por conta de falhas geológicas, comuns na região nordeste. O LabSis segue monitorando a atividade sísmica da região Nordeste em tempo real e fornecendo as infromacoes para os orgaos de Defesa Civil e autoridade locais.

