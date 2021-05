A Prefeitura, por meio do Decreto N° 1.428/2021, estabelece a retomada dos serviços não essenciais para os fins de semana

A Prefeitura de Tobias Barreto, por meio do Decreto N° 1.428/2021, estabelece a retomada dos serviços não essenciais para os fins de semana. As novas determinações de medidas restritivas passam a valer a partir do dia 08 de maio.

A mudança é que atividades não essenciais podem funcionar também aos fins de semana. O comércio também está autorizado a funcionar de segunda a sábado.

Passe para o lado e confira as determinações. Lembrando que o toque de recolher segue todos os dias, das 22h às 5h, salvo em função de serviços de entrega, trabalho, urgência médica e outra finalidade justificável.