Justiça Eleitoral em Tobias Barreto divulga o ITINERÁRIO DO TRANSPORTE no domingo de eleição

Os veículos de transporte de eleitores estarão previamente identificados com a etiqueta rubricada ‘‘A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL’’.

02/10/2022 e 30/10/2022 (se houver segundo turno).

Lembrando que nenhum veículo autorizado/identificado pode se recusar transportar eleitor que assim solicite, por motivo de ideologia ou filiação partidária, desde que observada a capacidade do veículo, sob pena de incidir em crime eleitoral previsto no art. 11, IV, da Lei 6.091/74. Por fim, a legislação eleitoral PROIBE que veículos não autorizados pela Justiça Eleitoral realizem transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior da eleição, exceto coletivos de linhas regulares e não fretados e de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros de sua família, conforme art. 5º da Lei 6.091/74.

Para mais informações, entre em contato com o Cartório Eleitoral de Tobias Barreto, pelos números: (79) 3541-1240 ou 3209-8823, ou pelo e-mail: ze23@tre-se.jus.br’’

Itinerário de transporte – Eleições Gerais 2022 em Tobias Barreto