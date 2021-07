A 3ª edição do livro Sergipe Panorâmico já está disponível

“Eu espero que essa edição encha de orgulho os filhos de cada cidade de Sergipe, porque todas as cidades estão sendo retratadas neste livro. Vocês têm a oportunidade de ver toda a história das cidades do estado. Eu espero não decepcioná-los na aspiração que ficaram pela chegada deste livro e ele está chegando coberto de sucesso. O nosso objetivo é que as pessoas que receberem esse livro vejam a grandeza da sua cidade e do seu estado. E, com isso, nós vamos continuar contribuindo para que o Estado de Sergipe seja mais amado pelos seus filhos”, destacou o professor Jouberto Uchôa de Mendonça, reitor da Universidade Tiradentes.

A declaração do professor Uchôa é referente ao lançamento da 3ª edição do livro Sergipe Panorâmico. O reitor da Unit, juntamente com a professora Maria Lúcia Marques Cruz e Silva, realizaram o lançamento da obra na quarta-feira (28), em live pelo canal do youtube da instituição. O livro, em edição revisada e ampliada, está disponível pela Editora Universitária Tiradentes (EdUnit) no formato e-book e o acesso é gratuito.

“Chegar até aqui, em vinte anos de pesquisa histográficas, com a publicação de mais um livro, na Unit, só foi possível graças ao apoio efetivo de pessoas indispensáveis no processo de elaboração de mais um trabalho de cunho pedagógico. Mas, tudo só foi possível graças à presença de anjos da terra e do céu, que, durante décadas, favoreceram que tais projetos fossem realizados sem nenhum empecilho. Foram tantas mãos em sintonia nessa orquestra, sob a batuta do nosso querido professor Uchôa, que é impossível nominá-las”, frisou a professora Lúcia Marques.

As edições anteriores são datadas de 2002 e 2009. A pesquisa para a 3ª edição teve início após a conclusão do livro Educadores de Sergipe à Luz da República. A terceira edição aborda origens dos municípios do estado, informações de culinária e de turismo. Sergipe pode ser o menor estado do Brasil, mas é riquíssimo em cultura, geografia, história, culinária e turismo.

O prefácio é assinado pelo conselheiro do Tribunal de Contas, Carlos Pinna de Assis. Na live, o conselheiro ressaltou a relevância da obra. “É importante para o setor educacional de Sergipe porque é um retrato fiel e atualizado do estado. Neste ano, que ainda sofremos com a pandemia, está sendo compensado com esse trabalho meritório de autores muito qualificados da nossa cultura de Sergipe, professor e reitor Uchôa, e a professora Maria Lúcia. Este retrato de Sergipe equivale ao que foi feito nos 100 anos da comemoração da Independência Sergipana, em 1920. Em 2020, completamos 200 anos de Independência e essa obra é a mais representativa da nossa história. Parabéns pelo importante documento“, expressou.

Além da participação do conselheiro Carlos Pinna, a cerimônia contou com depoimentos de grandes pesquisadores e autores do cenário sergipano como do presidente da Academia Sergipana de Letras, José Anderson Nascimento; do presidente da Academia Sergipana de Educação, Jorge Carvalho do Nascimento; da presidente da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, Adélia Moreira Pessoa e da presidente da Academia Sergipana de Ciência de Administração, Katia Lélis.

A 3ª edição do livro Sergipe Panorâmico possui 720 páginas, está disponível de forma gratuita no portal da Editora Universitária Tiradentes (EdUnit), no formato e-book.

Assessoria de Imprensa | Unit