A 10ª edição da Revista Advogados celebra 40 anos do curso de Direito da Unit

A 10ª edição da Revista dos Advogados foi lançada na noite da última terça-feira (27), em ato solene no Espaço Lord, em Aracaju. A publicação celebra os 40 anos do curso de Direito da Unit, tema abordado na matéria principal da publicação. A revista conta, ainda, com a entrevista exclusiva com o reitor da Unit, Jouberto Uchôa de Mendonça, que é capa da edição. O evento atendeu a todos os critérios de biossegurança estabelecidos pelo decreto estadual, em virtude da pandemia do COVID-19.

“O acontecimento dos 40 anos do curso de Direito da Unit ser reconhecido pela OAB/SE, eu só tenho que registrar a minha gratidão à toda sociedade sergipana, a todos os nossos professores e alunos que passaram pela Unit. Já são mais de 40 mil alunos. A Unit, principalmente o curso de Direito, realizou uma aspiração nossa na esperança de um curso de qualidade, que tem nota máxima no MEC, tendo a oportunidade de ser uma instituição internacional. A única do Brasil em Boston, nos Estados Unidos. Tudo isso foi estimulado pelo curso de Direito. Eu espero que a Unit não decepcione aqueles que têm prestado reconhecimento do nosso trabalho e continue realizando uma ação em favor do Estado de Sergipe”, destacou o reitor da Universidade Tiradentes, professor Jouberto Uchôa de Mendonça.

O destaque aos 40 anos do curso de Direito da Unit sobressalta a formação de importantes juristas e personalidades, como o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe (OAB-SE), Inácio José Krauss de Menezes. Em nome da diretoria da OAB-SE, prestou homenagem ao professor Uchôa e aos 40 anos da criação do curso.

“Sou egresso da Unit e tenho uma grande satisfação de homenagear o professor Uchôa. Sempre ouvi falar do professor através do meu avô, do meu pai e do meu sogro. Enquanto presidente da OAB/SE, é imensa a satisfação de estar aqui e poder homenagear e participar desses 40 anos do curso de Direito. A OAB não podia deixar de prestar uma homenagem ao curso e ao professor que vem fomentando a educação há muito tempo no nosso estado”, expressou Inácio Krauss.

A oportunidade reuniu grandes nomes do cenário jurídico e político do Estado de Sergipe. O desembargador Osório de Araújo Ramos Filho teve a oportunidade de ser professor do curso na Unit e destacou a importância dessa vivência e também a contribuição da universidade para a sociedade sergipana.

“Como professor eu ensinei, mas também aprendi muito na Unit. A instituição deixou uma marca muito grande em minha pessoa como cidadão e como profissional. O professor Uchôa sempre demonstrou ser um líder, um homem de uma visão extraordinária. Em volta desse homem de inteligência está sempre uma característica que admiro muito, que é sua simplicidade. A implantação da Unit em Aracaju criou um desenvolvimento cultural, educacional e econômico, já que formou gerações. Inúmeras gerações tiveram a oportunidade de crescer com a participação da Unit. Mesmo atuando em várias sedes no Brasil e no exterior, não deixou de ser sergipana”, comentou.

A criação e evolução do curso foi ressaltada pelo Coordenador operacional do curso de Direito do campus Unit Itabaiana, Raimundo Giovanni França Matos, que é egresso da instituição e iniciou carreira como coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da universidade. “Eu comecei minha história no interior, sendo coordenador do NPJ e foi comigo que o curso foi instalado nos campus de Estância, Itabaiana e Propriá. A universidade tem uma preocupação com o investimento no curso, tanto na estrutura como na parte profissional. Então, sou testemunha da evolução do curso de Direito”, frisou.

O coordenador de área do curso de Direito da Unit, Prof. Mário Jorge Fortes, explanou sobre a contribuição da instituição para a evolução jurídica do Estado de Sergipe, bem como relatou sua alegria acerca da exitosa atuação dos egressos dentro e fora do estado. “A Unit contribuiu, positivamente, com a evolução da cultura jurídica do estado, quando a gente vê grandes nomes, do quadro político e jurídico que foram nossos estudantes e hoje fazem a diferença na sociedade. O curso surgiu em 1980 e se tornou referência no Brasil. O curso de Direito da Unit é base para os outros cursos. O que surgiu em 1980, passou a ser referência e nós preparamos grandes nomes. Nosso diferencial é qualidade e respeito ao pensamento”, disse.

Assessoria de Imprensa | Unit