50 alunos atletas da Universidade Tiradentes participam do JUBS Praia

Acadêmicos de Medicina, Educação Física, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Civil, Direito, Odontologia, Administração, Matemática, Design Gráfico, Arquitetura e Urbanismo estarão juntos representando Sergipe e a Universidade Tiradentes nos Jogos Universitários Brasileiros Praia, de 04 a 10 de julho, em Aracaju.

Realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da Federação Atlética de Estudantes em Sergipe (FAES), a edição 2021 conta com dez modalidades (Basquete 3×3, Beach Soccer, Beach Hand, Futevôlei, Beach Tênis e Vôlei de Praia, Air Badminton, Beach Wrestling, Cross Training e Vôlei 4×4 Misto) e atrai alunos de todo o País.

A Universidade Tiradentes participa com 50 atletas e com apoio logístico, já que é uma Instituição incentivadora do esporte e da promoção da saúde, como explica o coordenador do Unit Esportes, professor Walter Thiessen.

“A Instituição oferece todo suporte para que os alunos participem da melhor forma possível, realizando a inscrição, a uniformização dos atletas, oferta treinador para acompanhar as equipes, além da logística necessária para que os atletas possam competir”.

Sávio Mendonça Santos é acadêmico de Educação Física e irá disputar no Handbeach. Atleta há 12 anos, ele relata a importância do esporte em sua formação.

“Sem dúvidas, participar deste JUBS Praia representa uma grande oportunidade, principalmente, levando em consideração o momento em que estamos vivendo. O esporte impacta positivamente na minha rotina acadêmica, desde o aspecto físico ao psicológico, por meio de sensações como as de satisfação e felicidade”.

Magna Gabriela Vieira Santos está concluindo o último período de Educação Física e irá disputar o JUBS Praia na modalidade futevôlei. Para ela, o esporte representa inclusão e socialização.

“Pratico futevôlei há seis anos e estou feliz em vivenciar o esporte que mais amo e representar meu estado na competição”.

Protocolo sanitário

Por conta da pandemia do novo coronavírus, nos locais de competição, será permitida apenas a entrada de atletas e equipe de arbitragem e treinadores. As competições não terão público presencial e serão transmitidas via on-line pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário.

Assessoria de Imprensa | Unit