4º Congresso Sergipano de Psicologia promove ‘Diálogos para o futuro da profissão’

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe- CRP19 realiza, em Aracaju(SE), nos dias 22, 23 e 24 de setembro, a 4ª edição do Congresso Sergipano de Psicologia. O evento acontece no auditório do Centro Universitário Uninassau, na modalidade híbrida, seguindo todos os protocolos de biossegurança. No auditório, que tem capacidade para 400 pessoas, apenas 100 lugares serão disponibilizados para os inscritos. As palestras e debates serão transmitidos, ao vivo e de forma inclusiva pelo Youtube, Facebook e Instagram do CRP19, com intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O tema da 4ª edição do Congresso Sergipano de Psicologia propõe ‘Diálogos para o futuro da profissão’.

“O tema sugere um debate entre os psicólogos, e destes com a sociedade, sobre espaços que compartilhamos com outros saberes e das possibilidades de contribuições da Psicologia para o pós-pandemia. Além disso, pretende evidenciar a necessidade de diálogos sobre temáticas que precisam ser afirmadas na sociedade contemporânea, como o racismo, a questão do gênero e diversidade sexual, o efeito da vida no mundo digital”, pontua o Conselheiro Secretário André Mandarino, coordenador do evento.

A abertura acontece na quarta-feira, 22, às 18h30. Na sequência, a primeira temática em discussão será “Ser psicóloga(o) em tempos de polarizações”. O segundo tema da noite trará a “Realidade digital e novos territórios” sob as abordagens ‘Pandemia, isolamento e vida na rede digital’, ‘Capturas e possibilidades nos algoritmos’ e ‘Práticas profissionais online’.

Na quinta-feira, 23, às 19h, o tema “Fronteiras entre psicologia e religião”, apresentará as posições evangélica, católica e de matriz africana. O ‘Tensionamentos no mercado de trabalho: psicologia, práticas integrativas e pseudociências’ e ‘A quem pertence a psicoterapia?’ serão as abordagens em “Fronteiras entre psicologia e práticas emergentes’, a partir de 20h30.

O encerramento do congresso acontece no dia 24 e será marcado pelo debate “Diálogos com feminino” – com enfoques sobre ‘Sexualidade e feminino’, ‘Puerpério e maternidade longe do paraíso’ e ‘Mulher trans e violência’- e ‘Botando cor na Psicologia’.

O 4º Congresso Sergipano de Psicologia é um evento gratuito. Respeitando as medidas de biossegurança, 100 vagas serão disponibilizadas na modalidade presencial, para os três dias de debates. Para acompanhar o evento na modalidade online será necessário também acessar o painel de inscrição para posterior emissão de certificado.

Inscrição

A inscrição será feita pelo Sympla.

www.sympla.com.br/iv-congresso-sergipano-de-psicologia__1344768

Para quem desejar assistir presencialmente será necessário, além de se inscrever na plataforma de eventos, fazer também o registro pelo site extensao.uninassau.edu.br. Somente com essa inscrição será possível o acesso ao auditório.

Transmissão

O 4º Congresso Sergipano de Psicologia será transmitido, simultaneamente, pelas redes sociais do Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região.

Instagram: @ crpsergipe

Facebook: @crp.sergipe

Youtube: Conselho Regional de Psicologia de Sergipe www.youtube.com/channel/UCGTinNbQRQ0htK7JxDP31vQ

Assessoria de Comunicação | CRP19