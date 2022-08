Fiscalização eletrônica proporcionará mais segurança em Tobias Barreto

Em Tobias Barreto o sistema de Videomonitoramento já está em fase de teste, com a implantação de pontos de monitoramento localizados em pontos estratégicos da cidade.

As imagens são transmitidas através da empresa Camerite até a central de monitoramento, A central de monitoramento é composta por estações de monitoramento com videowall onde os agentes de segurança monitorarão as imagens 24 horas por dia. As imagens terão disponibilidade de gravação de vários dias e serão armazenadas no servidor de imagens.

O coordenador de trânsito do município Rafael de Jesus, informou ao Portal Sergipano que nessa primeira semana de agosto o sistema estará iniciará suas atividades. No decorrer da semana ele participará dos programas de rádio para anunciar a boa nova.

Segurança pública é uma das prioridades da administração do prefeito Dilson de Agripino e do vice-prefeito César prado.

Por Juliano Góis